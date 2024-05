SARONNO – C’è chi si è goduto lo spettacolo da casa, chi non ha resistito alla tentazione di fermare l’auto e scattare una foto (come i nostri lettori Catia, Gianni, Marisa e Chiara) per i social o ilSaronno.

Oggi pomeriggio intorno alle 19 è comparso un grande e ben visibile arcobaleno visibile in tutta la zona ovest della città e anche a Caronno Pertusella.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti