SARONNO – Terminato a metà dicembre il primo tratto di ciclopedonale della “Dorsale Varesina” – tratto che dalla rotatoria della Dubina incrocia la via Amendola – da qualche giorno sono iniziati gli interventi sul secondo tratto, quello che arriverà sino al supermercato Aldi, lungo il muro che delimita l’area dismessa.

Agli sbancamenti per la creazione di sotto-servizi seguiranno i lavori di realizzazione del sottofondo della pista, di predisposizione di plinti e cavidotti per l’illuminazione, e quelli per l’inserimento di nuovi parcheggi regolari paralleli alla strada.

Meteo permettendo, il nuovo tratto potrebbe essere pronto per la metà del mese di febbraio. Nel frattempo gradualmente nel primo tratto già concluso saranno installati l’impianto di illuminazione, le pensiline e le paline del trasporto pubblico locale.