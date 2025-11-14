SARONNO – Un doppio corteo, un presidio con un qualche minuto di sit in, tanti contenuti e cori. Così si può riassumere la giornata del Collettivo studentesco saronnese che ha organizzato il momento di mobilitazione di oggi, venerdì 14 novembre. Dal polo scolastico saronnese poco prima delle 8 è partito il corteo degli studenti che sono tornati a manifestare in città. Il gruppo, una sessantina di giovani, ha raggiunto piazza Libertà percorrendo via Varese, via Primo Maggio e corso Italia. Il passaggio ha avuto qualche ripercussione anche sulla viabilità del comparto.

Il cuore della mobilitazione sono stati i temi ormai al centro del dibattito nazionale: la sicurezza degli edifici scolastici, spesso oggetto di segnalazioni e criticità; la necessità di palestre agibili; il diritto allo studio garantito anche attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo; un sistema di trasporti che rispetti gli orari degli studenti, soprattutto all’alba e in fascia serale. Le richieste non si fermano alle strutture: tra gli obiettivi c’è l’introduzione dell’educazione sessuale in tutte le classi, il riconoscimento del congedo mestruale per chi soffre di patologie legate al ciclo e la presenza di psicologi preparati e disponibili in ogni istituto.

Dopo una sosta in piazza Libertà i ragazzi sono ripartiti per un secondo corteo nella ztl con alcuni attivisti del coordinamento Quattro Passi di pace. Con striscioni e cori hanno attraversato

Gli organizzatori hanno ribadito anche la volontà di rendere più inclusiva la vita scolastica, partendo dalla piena applicazione della “carriera alias” e dall’adozione di strumenti che sostengano chi vive condizioni di fragilità. Ampio spazio è stato dedicato al tema del Pcto: gli studenti chiedono di superare l’impostazione della “scuola-azienda” per proporre percorsi davvero formativi e più umani.

Dal collettivo ringraziano in partecipanti rimarcando importanza di andare a manifestare “per portare avanti le nostre battaglie” lottando contro indifferenza prima obiettivo del gruppo.

