SARONNO – Dodici anni di lavori, progettazione e attesa per restituire alla città uno spazio che oggi guarda al futuro tra inclusione, formazione e attenzione al territorio. È stata inaugurata oggi la Cascina della vigna, la nuova vita della storica cascina Paiosa, al termine di un lungo percorso che ha coinvolto Ial Lombardia, Cls, Semplice Terra, Consorzio Parco Lura e fondi della Fondazione Cariplo.

Il pomeriggio inaugurale è stato l’occasione per mostrare gli spazi completamente riqualificati ma anche per ripercorrere il cammino che ha portato alla rinascita della struttura. Un progetto complesso, ricordato in più interventi come un esempio di determinazione e resilienza. A sottolinearlo è stata la direttrice di Ial Lombardia, Ileana Soana, che ha parlato della volontà di non abbandonare mai il progetto anche nei momenti più difficili. Al centro dell’intervento anche l’impegno di Ial nella formazione dei giovani e nella creazione di opportunità concrete attraverso percorsi professionali e sociali.

Più volte, nel corso della cerimonia, è tornato il tema della cura della terra e delle persone. Un obiettivo condiviso da Semplice Terra e Cls, rappresentate rispettivamente dalla presidente Angela Codarri e dal presidente Giovanni Volontè, che hanno spiegato come la cascina sarà uno spazio aperto al territorio, capace di unire inclusione lavorativa, socialità e sostenibilità.

Tra gli interventi anche quello di Stefano Benzoni presidente del Parco Lura, che ha ripercorso la storia della vigna piantumata all’esterno della struttura, ricordando il progetto legato alla produzione del “vino di Saronno”, come avveniva in passato nelle campagne cittadine.

Dagli interventi della sindaca Ilaria Pagani e del vicesindaco Mattia Cattaneo è emerso l’orgoglio dell’Amministrazione comunale per un progetto portato a termine attraverso una coprogettazione che ha messo in rete realtà differenti ma accomunate dalla volontà di creare un luogo di cura, aggregazione e crescita.

Numerose le autorità presenti all’inaugurazione, tra assessori, consiglieri comunali, rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo associativo. Presente anche il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni che, prima della benedizione, ha strappato un sorriso ai presenti con una battuta sulla pioggia caduta nel pomeriggio: “Non ho portato l’acqua santa, ci ha pensato il Signore”.

Momento particolarmente sentito anche quello dell’intervento di Latif Chridi, portavoce del centro islamico, che ha ringraziato Ial Lombardia per l’attenzione riservata alla comunità e ai giovani. “Qui possono imparare un lavoro”, ha detto, ricordando l’importanza della formazione professionale. All’evento era presente anche l’ex direttore di Ial Lombardia Arnaldo Colombo.

Al termine dei momenti ufficiali spazio al rinfresco preparato e servito dai ragazzi coinvolti nei percorsi formativi, mentre i partecipanti hanno potuto visitare gli ambienti della nuova struttura, dalla terrazza panoramica alla zona bar, simboli della nuova identità della Cascina della vigna.

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