SAN FRATELLO – Sette giorni intensi per rinnovare un legame che affonda le sue radici nel tempo e che, pur in assenza di un gemellaggio formale, si dimostra ogni anno più solido e profondo. La delegazione di Saronno, guidata dalla sindaca Ilaria Pagani, ha fatto tappa nel comune siciliano di San Fratello tra domenica 30 marzo e il giorno di Pasqua, celebrando diciotto anni di scambi culturali e istituzionali continui. Questo “patto di amicizia”, alimentato dalla volontà di costruire ponti tra comunità distanti ma unite da valori condivisi, ha trovato ancora una volta espressione in un ricco programma di iniziative documentate passo dopo passo dalle fotografie di Armando Iannone.

Il primo appuntamento ufficiale si è tenuto domenica 30 marzo al municipio di San Fratello, dove l’incontro tra la sindaca Pagani e il primo cittadino Giuseppe Princiotta ha sancito l’apertura della settimana. Lo scambio di targhe e i discorsi di riconoscimento reciproco hanno sottolineato quanto il rapporto tra le due amministrazioni sia ormai considerato un pilastro fondamentale della vita sociale di entrambi i comuni. Il percorso è proseguito mercoledì 1 aprile con un momento dedicato alla cultura e al futuro: l’inaugurazione della nuova sala multimediale della biblioteca locale, avvenuta alla presenza di una scolaresca e dei delegati saronnesi, a testimonianza di come questo legame punti anche sulla formazione delle nuove generazioni.

La giornata di mercoledì è stata dedicata anche alla memoria e alla riscoperta del territorio. I partecipanti hanno visitato i luoghi storici di San Fratello, includendo una tappa carica di significato nell’area colpita dalla tragica frana del 1922, un evento che rimane impresso nell’identità locale. Il momento più atteso e suggestivo è però giunto venerdì 3 aprile, con la partecipazione della delegazione alla tradizionale processione della Settimana Santa e alla celebre Festa dei Giudei. Nonostante la pioggia battente, la manifestazione si è svolta con la consueta forza evocativa e una straordinaria partecipazione popolare, permettendo agli ospiti saronnesi di immergersi totalmente nell’appuntamento identitario più sentito della comunità sanfratellana.

La visita si è chiusa con un bilancio estremamente positivo e con l’impegno esplicito di proseguire lungo questo sentiero comune. Le due comunità hanno confermato la volontà di mantenere vivi i contatti e di studiare nuove collaborazioni culturali e istituzionali per il futuro. Questo legame, cresciuto spontaneamente anno dopo anno, dimostra come la condivisione di tradizioni e intenti possa superare ogni formalismo, trasformando un semplice viaggio in un autentico momento di crescita collettiva.

(foto di Armando Iannone)

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