SARONNO – E’ stato portato al Sant’Anna di Como il 37enne ferito stamattina, mercoledì 13 novembre, nella sparatoria in via Parini. Al momento non c’è ancora una ricostruzione ufficiale ma i testimoni parlano di due spari, un’auto che sgommava e un uomo ferito a terra con la mano destra raggiunta da due proiettili.

La vittima era un moneytransfer che, secondo quanto ha dichiarato, stava andando a fare un versamento in posta in bicicletta. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri arrivati sul posto hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti