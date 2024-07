SARONNO – Come annunciato dall’Amministrazione comunale e da Saronno Servizi lunedì 22 luglio è stato aperto il cantiere in piazza Repubblica per i lavori di riqualificazione dell’area di sosta del Municipio che sarà divisa in due parti, digitalizzata e resa tutta a pagamento.

QUI LA PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO

Al momento è stata chiusa per permette agli operai di lavorare in sicurezza quella parte che diventerà il parcheggio sud ossia quella che fino a domenica era la zona disco.

