SARONNO – L’antico crocifisso ligneo della seconda metà del XV secolo, custodito nella chiesa di San Francesco a Saronno, è tornato al suo posto nella seconda cappella della navata destra, dopo un complesso e accurato restauro. Grazie al contributo di un’offerente, che ha generosamente finanziato l’intero progetto, è stato possibile riportare alla luce la bellezza originaria dell’opera e della nicchia che la ospita.

La nicchia, che custodisce il crocifisso, ha ritrovato il suo aspetto originario grazie al lavoro di Federica Bruschi, restauratrice di superfici decorate. Le indagini stratigrafiche hanno svelato la presenza di due strati di tessuto rosso, applicati nel tempo, che nascondevano finestrelle laterali e opprimevano l’equilibrio visivo dell’ambiente. Con un intervento di rimozione meccanica selettiva, è stato possibile recuperare la decorazione rossa storica, mettendo in evidenza il legame tra l’opera e il contesto liturgico originario. La riapertura delle finestrelle ha permesso alla luce naturale di filtrare nuovamente, illuminando il volto del Cristo e creando un’atmosfera devozionale unica. Inoltre, l’intervento ha eliminato microrganismi infestanti, migliorando le condizioni di conservazione della nicchia e dell’opera lignea.

Il restauro del crocifisso ligneo, realizzato da Carola Ciprandi, ha restituito alla comunità un capolavoro dalle straordinarie qualità espressive. L’opera, realizzata nella seconda metà del Quattrocento e arricchita da interventi ottocenteschi, mostrava una pesante ridipintura e uno spesso strato di gesso che ne oscuravano i dettagli. Grazie a test accurati, condotti in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, sono stati rimossi con precisione questi strati aggiuntivi, rivelando la doratura originale del perizoma e la cromia naturale dell’incarnato. Il consolidamento del supporto ligneo, gravemente danneggiato da insetti xilofagi, e la ricomposizione estetica a “tratteggio” hanno completato l’intervento, restituendo al Crocifisso la sua forza devozionale e artistica. Anche la cornice lignea della nicchia, risalente al rifacimento settecentesco della cappella, è stata restaurata, contribuendo all’armonia visiva dell’intero complesso.

Il crocifisso, introdotto nella chiesa di San Francesco dai frati minori, è stato al centro della vita spirituale della comunità per secoli. Come ha ricostruito l’archivista Andrea Germi, La cappella, inizialmente dedicata all’annunciazione, fu trasformata nel XVII secolo grazie alla famiglia Visconti, che istituì celebrazioni annuali legate al luogo. Racconti popolari, come quello del 1945, testimoniano la forza simbolica dell’opera: durante un’esposizione straordinaria, una lunga siccità fu interrotta da piogge abbondanti, considerate un segno di benedizione.

Oggi, dopo il restauro, il crocifisso è tornato a splendere nella sua nicchia, pronto a ispirare nuove generazioni di fedeli e visitatori. La sua storia, la bellezza ritrovata e il significato spirituale riaffermano l’importanza della conservazione del patrimonio artistico e religioso come ponte tra passato e futuro.

(foto del crocifisso e della serata dedicata al restauro)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti