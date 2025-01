SARONNO – Un menù stellato pensato per coniugare esigenze mediche e piacere del palato. Questo è il risultato del progetto che ha coinvolto pazienti in dialisi in dialisi dell’Asst Valle Olona e studenti dello IAL Lombardia, dimostrando che una cucina sana può essere anche creativa e gustosa.

QUI IL PROGETTO

Antipasto: Insalata di pollo Un piatto leggero e ricco di sapori, perfetto per iniziare il pasto. L’insalata di pollo è preparata con petto di pollo bollito, verdure fresche e una leggera salsa al limone. Il tutto arricchito da foglie di prezzemolo per un tocco aromatico.

Primo piatto: Penne alle verdure Un classico rivisitato con un mix di verdure fresche come zucchine, melanzane e peperoni, insaporite con un filo d’olio evo. La pasta è condita con un sugo leggero, perfetto per rispettare le necessità nutrizionali dei pazienti senza rinunciare al gusto.

Secondo piatto: Filetto di branzino e pomodorini Un secondo elegante e saporito. Il filetto di branzino è cotto al forno con pomodorini pachino, patate e un tocco di rosmarino, completato da un leggero condimento di olio e vino bianco.

Dolce: Frutti di bosco e gelato Un dessert fresco e semplice, ma di grande effetto. Frutti di bosco freschi accompagnati da un sorbetto alla frutta per concludere il pasto con leggerezza.

Ogni piatto è stato pensato per rispondere alle esigenze dei pazienti, dimostrando che una dieta equilibrata può trasformarsi in un’esperienza culinaria stellata.

