SARONNO – Sono in molti i passanti del nuovo percorso pedonale (qui l’inaugurazione dell’area realizzata qualche settimana fa) si sono accorti della realizzazione del nuovo palco nel parco dell’ex Seminario.

“L’intervento – ha illustrato in diverse occasioni l’Amministrazione – si pone l’obiettivo di attuare un’importante riqualificazione del parco al fine di renderlo idoneo all’organizzazione di eventi in condizioni di sicurezza, per una capienza stimata di circa 2.000 persone. Il parco verrà dotato di impianti di videosorveglianza, di illuminazione ed evacuazione di emergenza e delle infrastrutture necessarie all’accoglienza quali un’area di accesso con biglietteria, ristoro e servizi igienici. Parte qualificante del progetto sono la realizzazione di un palco permanente e di un’area idonea ad accogliere il pubblico delle rappresentazioni che verranno ospitate sul palco stesso”.

Quella visibile in questi giorni è la struttura del palco che nei prossimi giorni sarà ricoperta. A seguire gli interventi l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli.

