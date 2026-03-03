Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Commenti
Non sa neanche che cosa ha comprato! Questo edificio è stato costruito negli anni Venti come sede della direziobe e degli uffici di amministrazione della Cemsa. Alla fine degli anni Cinquanta fu provvisoriamente convertito in scuola di avviamento commerciale e poi scuola media. Edificio del tutto inadatto per ospitare una scuola, tanto che dalla fine degli anni Settanta finito il boom scolastico, è rimasto inutilizzato. Una scuola lì oggi non ha i requisiti minimi e le distanze minime dalla ferrovia. Un espediente per concedere altri favori a un privato?
Gli amichetti suoi si precipiteranno a deliberarlo l’interesse pubblico
Ho frequentato questa scuola e mi addolora molto vederla in questo stato. È stata vuota x troppo tempo.
Come e quando l’elettorato della città di Saronno verrà informato per conoscere quali sono i BENEFICI PUBBLICI EFFETTIVI per la città rispetto ai benefici privati del benefattore che oscurano ogni ulteriore considerazione e valutazione.
Forse qualche persona di buon senso dovrebbe spiegare come si riesce a investire in un edificio a pochi metri dai binari…..una follia
1.3mln per sto rudere che, per com’è messo, andrebbe solo raso al suolo?!?! come buttare soldi pubblici
Diciamocelo,magari sono cattivello, magari sbaglio, ma serve piu’ per cominciare a costruire i 600 appartamenti da vendere😉😉
