SARONNO – Ponteggi, muri scrostati e luce che filtra dalle finestre coperte da reti da cantiere rosse: dentro l’ex scuola Bernardino Luini il tempo che passa e i suoi danni si vedono e si toccano. È questo il quadro emerso dal sopralluogo di oggi, martedì 3 marzo, nell’edificio di 1100 metri quadrati acquistato da Saronno società dei Beni comuni da Ferrovie Nord per 1,3 milioni di euro.

Presente per Sbc Beppe Gorla; per la fondazione Daimon, Ambrogio Peverelli, David Serenelli e Giacomo Paleardi. Per Ferrovie Nord Otello Fusetti e Maurizio Casella. Presente anche Vinicio Diani dello studio Cza.

Il sopralluogo è partito dalla vecchia palestra, la porzione che sarà demolita per lasciare spazio a un porticato con aule sovrastanti. Qui nascerà la nuova “porta” verso il parco e l’area ex Isotta Fraschini. Al piano terra le aule sono piccole, tutte puntellate con tubolari metallici. Gli intonaci sono caduti in più punti, si vedono buchi nei muri, mattoni a vista, crepe profonde. Evidenti gli interventi di Ferrovie Nord per mantenere “in sicurezza” e “pulita” la struttura.

“Come avete visto appare molto bella da fuori, con un tetto completamente nuovo, ma da dentro si vede la precarietà indotta dal tempo – ha spiegato Beppe Gorla – L’edificio, risalente agli anni Trenta, presenta criticità strutturali che richiedono un intervento urgente. È una scuola che mostra tutti i pasticci che il tempo le ha arrecato, quindi è urgente provvedere alla messa in sicurezza ben oltre la situazione attuale, che è in qualche modo puntellata in tutti gli ambienti”.

Al primo piano si sale da una scala con ringhiera in legno scuro, elemento di pregio che affaccia su balconate interne. Qui le aule sono più grandi. Restano tracce dei colori originari sulle pareti e soprattutto colpisce il tetto in legno a vista, rifatto e in buone condizioni. “Peccato non l’abbiano fatto una ventina di centimetri più in alto avremmo potuto creare un altro piano. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso la struttura tiene ma serve intervenire”.

Il progetto è ancora in fase di definizione ma si pensa a 8 aule e 3 laboratori. Si lavora con la fondazione Daimon per adattare gli spazi alle esigenze di sicurezza, di formazione e di socialità. Si ipotizza anche un’area interrata attorno alla piazza, mantenendo alcuni parcheggi a servizio della Retrostazione. Difficile quantificare ora l’investimento complessivo, che potrebbe superare i 6 milioni. I tempi? Almeno un anno di lavori da quando sarà possibile aprire il cantiere.

Il nodo resta quello amministrativo. Sul tavolo il riconoscimento della pubblica utilità. “Quando uno va sui manuali per capire che cosa vuol dire pubblica utilità, tutti riportano come esempio una scuola” ha ricordato Gorla. La richiesta, già respinta in passato, è stata riproposta alla nuova amministrazione.

Due gli iter possibili: “Il primo è quello ordinario: adozione, approvazione, firma della convenzione, permesso di costruire e poi avvio dei lavori. Il secondo passa dal riconoscimento della pubblica utilità, che consentirebbe di partire prima con le prime fasi. O si va sulla strada principale e si attendono tutti i passaggi, oppure si riconosce l’utilità pubblica e si accelera l’inizio degli interventi” ha concluso Gorla. “Non dobbiamo dimenticare che è una scuola l’anno scolastico parte a settembre ma a il maggio prima bisogna avere la certezza dell’apertura. Il tempo è essenziale”.

Intanto, tra ponteggi e travi in legno, l’ex scuola dismessa da decenni continua ad attendere una riqualificazione prima che il peso dei suoi 100 anni di storia cancellino o pregiudichino un landmark della stazione di Saronno e dell’intera città: “Sarebbe stato più semplice ed economico demolirla e ricostruirla ma… i sentimenti e i ricordi hanno un valore che vogliamo preservare come ha rimarcato più volte anche Cino Zucchi. In ogni caso adesso è ora di intervenire”.