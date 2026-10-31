SARONNO – Educare alla legalità significa trasmettere ai più giovani il valore della memoria, della giustizia e della responsabilità. È questo il messaggio al centro dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi alla scuola primaria Gianni Rodari di Saronno, nell’ambito del progetto “Educare alla Legalità”, ideato e curato dall’insegnante Giuliana Paterniti Bardi all’interno dell’Istituto comprensivo Ignoto Militi.

All’iniziativa hanno partecipato con entusiasmo le classi quinte dei plessi Rodari e Militi, insieme agli insegnanti e al dirigente scolastico Raffaele Scala. Ospiti dell’incontro sono stati Attilio Ingrassia, già questore di Varese, e Francesco Mirabella, del Gruppo Veterani Reparto Scorte di Palermo, che ha condiviso la propria testimonianza diretta degli anni delle stragi di mafia. Mirabella ha infatti prestato servizio come componente delle scorte dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, offrendo agli alunni l’occasione di avvicinarsi a una pagina dolorosa della storia italiana attraverso il racconto di chi l’ha vissuta in prima persona.

A rendere ancora più speciale la mattinata è stata la presentazione di “Eroi”, uno straordinario diorama realizzato interamente con mattoncini Lego da Dario Marretta, conosciuto sui social come Dado Brick. L’opera è nata dalla profonda riconoscenza dell’autore nei confronti dei magistrati e degli agenti delle scorte che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata. Un tributo per ricordare chi ha difeso lo Stato e i suoi valori, anche a costo della propria vita.

La creazione ha suscitato la curiosità e lo stupore dei bambini, che hanno potuto scoprire come anche un linguaggio creativo e vicino al loro mondo possa diventare uno strumento per raccontare il coraggio, il senso del dovere e l’importanza di non dimenticare.

Al termine dell’incontro, Dado Brick ha voluto lasciare un mattoncino Lego a ciascun bambino e a ciascun insegnante delle classi partecipanti, come ricordo concreto della giornata e del messaggio condiviso.

Un gesto semplice, ma significativo, per portare a casa non soltanto il ricordo di un’esperienza speciale, ma anche il valore di una testimonianza che invita a coltivare la memoria e a trasformarla in responsabilità. Perché, come ricorda il senso dell’iniziativa, chi ha seminato coraggio affida alle nuove generazioni il compito di continuare a farlo vivere

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