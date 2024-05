SARONNO – Quattrocentocinquanta bambini di quarta elementare hanno trascorso la mattinata di ieri, lunedì 13 maggio, al parco Salvo D’Acquisto con la polizia locale per il secondo appuntamento di educazione stradale dopo quello dello scorso 29 aprile che ha aperto l’iniziativa.

I piccoli sono arrivati con le insegnanti e la scorta dei volontari dell’associazione nazionale carabinieri dagli istituti Ignoto Militi, San Giovanni Bosco, Damiano Chiesa, Pizzigoni, Vittorino da Feltre, Rodari, Collegio Castelli e Sant’Agnese.

Ad attenderli hanno trovato gli agenti della polizia locale con il vigile Ciro per un ripasso delle regole del codice della strada che poi hanno applicato subito con dei mini quad elettrici. Quindi hanno visitato gli stand di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco che sono stati allestiti lungo via Salvo D’Acquisto che per questo è stata chiusa al traffico per tutta la durata della manifestazione. E’ stata poi la volta di una merenda insieme distribuita dai Lions club cittadini. Per tutti prima del ritorno a scuola la consegna di un attestato e del manuale di polizia locale.

QUI LE FOTO DELLA PRIMA GIORNATA

QUI LO SPETTACOLO AL PASTA

per le foto si ringrazia Lorenzo Cestino

