SARONNO – Platea piena e grande partecipazione di bambini al Teatro Giuditta Pasta per lo spettacolo educativo “Le incredibili storie di Gino & Pino”, promosso nell’ambito delle attività della polizia locale e dedicato alle classi terze delle scuole primarie cittadine.

L’iniziativa si è svolta ieri, 21 aprile, con inizio alle 10, e ha portato in teatro centinaia di alunni accompagnati da insegnanti e educatori. Sul palco una rappresentazione coinvolgente, tra scenette e momenti interattivi, con i personaggi di “Gino” e “Pino”, pensata per insegnare in modo semplice e diretto le regole della strada, con particolare attenzione all’uso corretto della bicicletta e al riconoscimento dei segnali stradali.

Fin dall’ingresso in sala si è respirato entusiasmo: bambini attenti, curiosi e partecipi, pronti a intervenire e a mettersi in gioco durante lo spettacolo. Un clima positivo che ha accompagnato tutta la mattinata, tra risate, applausi e momenti di apprendimento condiviso.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata Barbara Milletich, organizzatrice dello spettacolo: “È sempre una grande emozione vedere il teatro pieno di bambini così coinvolti. L’obiettivo è far passare messaggi importanti divertendosi, e oggi la loro partecipazione è stata la conferma che questa strada funziona”.

Parole di apprezzamento anche da parte delle insegnanti presenti, che hanno evidenziato l’utilità di un approccio educativo concreto e vicino al linguaggio dei più piccoli, capace di rafforzare quanto già affrontato in classe.

Lo spettacolo è stato realizzato da Aps Must Performing Arts Saronno, realtà attiva nei settori musica, canto, danza e teatro, e si inserisce nel percorso del progetto “Le classi adottano un vigile”, che durante l’anno scolastico porta nelle scuole attività didattiche dedicate all’educazione stradale, con giochi e momenti formativi costruiti su misura per le diverse età. I bimbi sono stati accompagnati a teatro dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri.

Questa edizione segna però anche un passaggio significativo: è infatti la prima senza il vigile Ciro, figura storica del progetto, recentemente trasferito al comando di Appiano Gentile. Una presenza che ha accompagnato per anni generazioni di studenti e che resta un punto di riferimento nel ricordo di chi ha partecipato alle attività.

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