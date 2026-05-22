SARONNO – Domenica 17 maggio, Villa Gianetti sembrava essere catapultata indietro nel tempo, con l’evento organizzato dall’associazione Arcadia Saronno, in collaborazione con il museo Ondarossa, Ariel Motorclub e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saronno.

Nel giardino spiccavano le prestigiose auto d’epoca Alfa Romeo, portate per l’occasione da amici e collezionisti, che ringraziamo di cuore ed un modello recente: Alfa Romeo Tonale, di colore rosso, molto ammirata da pubblico e passanti. Tutte sono state oggetto di grande curiosità e foto ricordo. Protagonista dell’evento era appunto la storia ultracentenaria dell’Alfa Romeo, raccontata, attraverso il libro: “Elvira Ruocco – Alfa Romeo tra storia e passione”, in una sala Bovindo gremita di persone, da Elvira Ruocco, massima esperta, in quanto responsabile per tantissimi anni dell’archivio storico dell’importante azienda automobilistica.

A raccontare vicende, aneddoti, curiosità, che hanno segnato un’epoca, sono stati Ruocco e l’autore del libro Rodolfo Solera, attraverso le domande della moderatrice Lilla Nigro, volto noto di Saronno nel volontariato. Sono intervenuti anche Silvia Mazzola, presidente di Arcadia Saronno, Pierantonio

Giussani, fondatore del museo Ondarossa di Caronno Pertusella e Sebastiano Caprì, storico collaudatore Alfa. Sul finale grande sorpresa: l’artista uboldese Fabrizio Vendramin ha consegnato, nascosto in uno pseudo cartone di pizza, un quadro rotondo, magnifico, raffigurante la Elvira Ruocco a

bordo di un’Alfa Romeo, dono di sua figlia e tutti i suoi familiari.

A seguire innumerevoli richieste di foto e autografi alla protagonista, soprannominata “La signora in rosso” e al giornalista Rodolfo Solera.

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