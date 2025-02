SARONNO – La prima giornata di gare interregionali Fisdir al Paladozio di domenica 16 febbraio, organizzata da Osa Saronno Libertas in collaborazione con Fisdir Lombardia, è andata sicuramente alla grande. Tredici società da tutto il Nord Italia e oltre e più di 90 atleti in gara, tra quelli di livello internazionale e quelli alla prima esperienza, il tutto in quel clima di amicizia e condivisione che contraddistingue l’atletica in generale ma in particolare le iniziative Fisdir.

Partiamo dai risultati importanti come quello di Giuseppe Bianca, che ha stabilito il nuovo record italiano FISDIR nei 60 h con 9,49! E dopo gli ostacoli, lo stesso Bianca ha saltato oltre 5 metri di lungo, prestazione notevole per la sua categoria. Sempre nel lungo, da notare i 3,39 di Stefano Cretti e i 3,30 di Simone Buccarello. A gareggiare altri nomi importanti del settore come Chiara Zeni, Manuel Gozzo, Nicole Orlando.

Ma ovviamente c’è stato spazio anche per gli atleti meno noti, compresi quelli della OSA, che hanno proseguito nel proprio cammino agonistico iniziato un paio di anni fa ben supportati dallo staff tecnico, e che hanno saputo partecipare a questa giornate di gare in casa – possibile solo grazie alla struttura del Paladozio – con entusiasmo e anche con quel pizzico di agonismo che non guasta mai.