SARONNO – Quella che molti cittadini avevano negli ultimi tempi battezzato come la “Casa dei disperati” adesso non c’è più; sono quasi all’epilogo le opere di demolizione del grande stabile a ringhiera che era da tempo abbandonato e che era stato diverse volte oggetto di occupazioni abusive da parte di sbandati e senza tetto, che sfondavano porte e finestre per insediarsi nell’edificio. A volte, accendendo fuochi per scaldarsi o cucinare, avevano anche provocato degli incendi.

La grande palazzina si trovava all’angolo fra piazza Saragat e via Don Marzorati, appena fuori rispetto all’area dismessa dell’ex Cantoni dove è in corso un progetto di rigenerazione urbana. In tale contesto è stata abbattuta e non sarà ricostruita: lascerà posto ad un piazzale; non è al momento chiaro se costituirà un ampliamento dell’esistente piazza Saragat o se le sarà attribuito un nome proprio, sarà comunque il punto di collegamento, soprattutto pedonale, fra la “nuova Cantoni”, dove stanno sorgendo stabili residenziali, spazi commerciali ed un parco, con il resto della città.

