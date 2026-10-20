Il pomeriggio si è aperto nel segno della continuità con l’esibizione di Lidyia Cella, vincitrice della prima edizione, che ha re-interpretato il brano con cui si era aggiudicata il gradino più alto del podio lo scorso anno. Poi la gara è entrata nel vivo: ben 14 artisti si sono alternati sul palco saronnese, mettendo in difficoltà la giuria d’esperti chiamati a valutare le performance.

A presiedere la giuria è stato il celebre cantante e produttore musicale Nesli (al secolo Francesco Tarducci), artista che ha mosso i primi passi nella musica al fianco del fratello Fabri Fibra per poi conquistare il grande pubblico con brani iconici come “La fine” e “Buona fortuna amore” (con cui ha partecipato a Sanremo nel 2015). Al suo fianco, una commissione di alto profilo composta da Max Occhiato (DJ di InBlu Radio), Francesca Visentin (insegnante di musica e cantante finalista all’ultima edizione di The Voice), Claudio Borroni (musicista), Federico Galli (FrequenzaItaliana.it), Giò Nastasi (Dj di Radiorizzonti) e Stefano Meloncelli (produttore musicale).

Un finale di show travolgente: ospiti, sport e grande musica

Tra la fine delle esibizioni e la proclamazione dei vincitori, mentre il pubblico stesso e la giuria di esperti esprimevano on line il loro voto attraverso smartphone, sul palco si è scatenata una festa indimenticabile: prima la speciale rappresentanza della FC Como Women, le atlete della squadra di calcio femminile, hanno fatto il loro ingresso a sorpresa per salutare la città ed effettuare un momento di premiazione dedicato alla platea, regalando e consegnando una delle loro maglie ufficiali a un fortunato spettatore tra gli applausi generali.

Lo spettacolo è poi proseguito con le esibizioni musicali: l’emozionante e splendido duetto tra Miriam Ronzullo e Lidyia Cella, seguito da Mario & Edo, che hanno presentato in anteprima il loro inedito “Pensieri” (da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali).

Il culmine della parte spettacolo è arrivato con l’intervento canoro di Francesca Visentin. La giurata ed ex finalista di The Voice ha regalato un’interpretazione da brividi di “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, proponendo poi un momento di pura magia collettiva: intonando la celeberrima “Volare (Nel blu dipinto di blu)” di Domenico Modugno, la Visentin ha coinvolto i vincitori della passata edizione, i presentatori, gli animatori degli oratori e l’intero pubblico in sala.