SARONNO – Ha preso il via sabato 19 settembre all’oratorio della Cassina Ferrara la seconda edizione del “Saronno Famosi. The music contest 2026”. Organizzata da Radiorizzonti InBlu e gli oratori di Saronno.

Gli 11 artisti in gara nella prima qualificazione tra solisti, band, cori provenienti da Saronno, Milano e Brianza hanno potuto esibirsi davanti a un folto pubblico. Al termine delle esibizioni il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza e col voto popolare ha mandato direttamente in finale grazie agli 8320 del golden buzz il coro saronnese Note di Colore (composto da 13 elementi femminili) con la canzone “Take me home Country Roads”. Al termine della serata Anna Galoppo e Matteo Guaragna hanno annunciato il vincitore della giuria qualificata composta da Giò Nastasi (dj di Radiorizzonti), Stefano Meloncelli di SnobLab, Mainard Lo Russo de L’Albero Musicale, Gabriele Scandolaro (maestro violinista) Federico Galli (FrequenzaItaliana.it), che ha premiato la band milanese dei Distranea che presentavano l’inedito rock “Senza Morire”.

Durante la serata è stato dato spazio ai ragazzi della Social Crew e Dance Crew degli oratori saronnesi che hanno animato e rilanciato sui social le esibizioni e le interviste del backstage. E’ stata infine rilanciata l’iniziativa benefica legata al Contest, a sostegno del Fondo cittadino di soidarietà di Caritas, col progetto Istruzione e salute, per l’acquisto di libri di scuola e medicinali per le famiglie di Saronno in difficoltà economiche.

Prossimi appuntamento delle qualificazioni venerdì 25 settembre alle 20.45 all’oratorio del Prealpi e sabato 26 alla Regina Pacis.

La fase finale del contest si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17:30 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta.

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