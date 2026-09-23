SARONNO – È iniziata con una grande partecipazione di pubblico la seconda edizione di “Saronno Famosi. The music contest 2026”, organizzata da Radiorizzonti InBlu e dagli Oratori di Saronno. La prima serata di qualificazione si è svolta sabato 19 settembre all’oratorio della Cassina Ferrara e ha già decretato i primi due finalisti.

Sul palco si sono alternati 11 concorrenti tra solisti, band e cori, provenienti da Saronno, Milano e Brianza. Al termine delle esibizioni è stato il pubblico a esprimere le proprie preferenze: il “golden buzz”, grazie a 8.320 voti, è andato al coro saronnese Note di Colore, formazione composta da 13 elementi femminili, che ha proposto “Take me home, Country Roads”, conquistando così direttamente un posto nella finale.

Il secondo verdetto è arrivato dalla giuria qualificata, composta da Giò Nastasi, dj di Radiorizzonti, Stefano Meloncelli di SnobLab, Mainard Lo Russo de L’Albero Musicale, il maestro violinista Gabriele Scandolaro e Federico Galli di FrequenzaItaliana.it. La scelta è caduta sulla band milanese Distranea, in gara con l’inedito rock “Senza Morire”.

Ad annunciare il verdetto al termine della serata sono stati Anna Galoppo e Matteo Guaragna.

Spazio ai giovani e alla solidarietà

Durante l’appuntamento sono stati protagonisti anche i ragazzi della Social Crew e della Dance Crew degli oratori saronnesi, che hanno animato la serata e rilanciato sui social esibizioni e interviste realizzate nel backstage.

“Saronno Famosi” mantiene inoltre una finalità benefica. Nel corso della serata è stata rilanciata la raccolta a sostegno del Fondo cittadino di solidarietà di Caritas, attraverso il progetto “Istruzione e salute”, destinato all’acquisto di libri scolastici e medicinali per le famiglie saronnesi in difficoltà economica.

Le prossime qualificazioni

Il contest proseguirà con altre due serate di qualificazione: venerdì 25 settembre alle 20.45 all’oratorio del Prealpi e sabato 26 settembre alla Regina Pacis.

Tutti gli occhi saranno poi puntati sulla finale, in programma domenica 18 ottobre alle 17.30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti per assistere all’atto conclusivo sono già disponibili al costo di 10 euro, sul sito internet e alla biglietteria del teatro.

23092026