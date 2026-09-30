SARONNO – Sono stati scelti i 15 finalisti di “Saronno Famosi – The music contest 2026”. Con le serate del 25 e 26 settembre, ospitate negli oratori Prealpi e Regina Pacis, si è conclusa la fase di qualificazione della seconda edizione della manifestazione organizzata da Radiorizzonti InBlu e dagli Oratori di Saronno.

Complessivamente sono stati 31 gli artisti in gara, tra solisti, band e cori suddivisi nelle categorie Young e Senior. Una partecipazione che ha superato i confini cittadini, con concorrenti provenienti da Saronno ma anche da Milano, Pavia, Lodi e Brianza.

Le tre serate di qualificazione hanno registrato una notevole presenza di pubblico, chiamato anche a esprimere il proprio “golden buzz”. Il voto popolare ha consentito l’accesso diretto alla finale al Coro Note di Colore, ai giovanissimi Blackouts e ai Chromazone.

Al termine della serata di sabato, Anna Galoppo e Matteo Guaragna hanno quindi annunciato gli altri 12 concorrenti selezionati attraverso i voti della giuria qualificata, composta da Giò Nastasi di Radiorizzonti, Stefano Meloncelli di SnobLab, Mainard Lo Russo de L’Albero Musicale, Federico Galli di FrequenzaItaliana.it e dall’assessore alle Politiche giovanili Lucy Sasso.

I 15 finalisti

A contendersi la vittoria saranno dunque Coro Note di Colore, Blackouts, Chromazone, Sofia Longoni, Alisha Lazzarin, Distranea, Claudio Tagliabue, Giada Vigo, Saint Mattie, Wagi e Mula, Equilibrio Critico, Froyd, Mastro Falco, Hydra Space e Francesca Cavallari.

Durante le qualificazioni è stato dato spazio anche ai ragazzi della Social Crew e Dance Crew degli oratori saronnesi, impegnati nell’animazione delle serate e nel racconto sui social delle esibizioni e delle interviste realizzate nel backstage.

Il contest mantiene inoltre una finalità solidale. È stata infatti rilanciata la raccolta a favore del Fondo cittadino di solidarietà della Caritas, attraverso il progetto “Istruzione e salute”, destinato all’acquisto di libri scolastici e medicinali per le famiglie saronnesi che attraversano difficoltà economiche.

Finale il 18 ottobre al Teatro Pasta

L’appuntamento decisivo è fissato per domenica 18 ottobre alle 17.30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, dove i 15 finalisti torneranno sul palco per contendersi la seconda edizione di Saronno Famosi.

I biglietti sono già disponibili al costo di 10 euro, sul sito internet e alla biglietteria del teatro. I componenti della giuria della finale saranno invece annunciati nei giorni immediatamente precedenti l’evento.

Il programma avrà anche un’anticipazione il 16 ottobre, sempre al Teatro Pasta, con una tavola rotonda dedicata al diritto musicale e all’intelligenza artificiale. All’incontro prenderà parte anche un noto cantante, la cui identità sarà svelata prossimamente dagli organizzatori.

30092026