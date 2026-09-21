SARONNO – Trentassette tra solisti, musicisti strumentali, duetti, band e cori sono pronti a salire sul palco per la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest, il concorso musicale organizzato da Radiorizzonti InBlu e dagli oratori della città di Saronno, con il supporto del Teatro Giuditta Pasta, il patrocinio del Comune di Saronno e della Fom, Federazione Oratori Milanesi, e la collaborazione della Pro Loco Saronno e di altre realtà culturali e commerciali del territorio.

La manifestazione punta a valorizzare i talenti musicali di Saronno, del Saronnese e delle diverse province lombarde. I partecipanti di questa edizione arrivano infatti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza-Brianza, Pavia e Lodi e saranno divisi in due categorie: Young, dedicata ai giovani tra i 14 e i 35 anni, e Senior, per i partecipanti dai 36 ai 100 anni.

Il percorso verso la finale prenderà il via sabato 19 settembre all’Oratorio di Cassina Ferrara. La seconda tappa è in programma venerdì 25 settembre all’Oratorio di Prealpi, mentre l’ultimo appuntamento delle qualificazioni sarà sabato 26 settembre all’Oratorio di Repax. Le serate, con inizio alle 20.45, saranno presentate da Anna Galoppo e Matteo Guaragna e vedranno i concorrenti esibirsi dal vivo oppure accompagnati da basi musicali.

A valutare le performance sarà una giuria tecnica composta da Mainard Lo Russo, maestro di musica dell’Albero Musicale, Lucy Sasso, assessore alle politiche giovanili e pari opportunità, Stefano Meloncelli di Snoblab, Gabriele Scandolaro, maestro di violino, Federico Galli del blog musicale Frequenzaitaliana.it e Giò Nastasi, dj di Radiorizzonti. Quattro gli elementi presi in considerazione: intonazione, esecuzione, interpretazione e presenza scenica.

Accanto alla valutazione della giuria ci sarà anche il voto del pubblico. Gli spettatori delle tre serate potranno scegliere la propria esibizione preferita e il vincitore del voto popolare accederà direttamente alla finale. Al termine della terza tappa saranno inoltre annunciati gli altri 12 artisti qualificati per il Teatro Giuditta Pasta, per un totale di 15 finalisti.

La musica sarà accompagnata anche dalla solidarietà. Quest’anno il contest è infatti abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, con iniziative di divulgazione e raccolta fondi legate al progetto Istruzione e Salute, destinato a sostenere le famiglie saronnesi in difficoltà nell’acquisto di libri scolastici e medicinali. La grande finale si terrà domenica 18 ottobre alle 17 al Teatro Giuditta Pasta. I 15 finalisti si esibiranno davanti a una giuria composta da esperti del settore. I biglietti sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e alla biglietteria del teatro.

I premi

Diversi i riconoscimenti previsti per i partecipanti. Per la categoria Young, il primo classificato riceverà la produzione, registrazione, post-produzione e pubblicazione professionale del proprio brano a cura di SnobLab, mentre per il secondo e il terzo classificato è prevista la registrazione del brano in studio. Per la categoria Senior è prevista la registrazione in studio per il primo classificato.

Albero Musicale assegnerà inoltre il Premio Band, che prevede 10 ore in sala prove, mentre il Premio Social, realizzato in collaborazione con Frequenza Italiana, offrirà ai vincitori articoli dedicati e attività di promozione. In palio anche un premio speciale per ciascuna serata di qualificazione: il candidato più votato dalla giuria riceverà una consulenza finanziaria gratuita offerta dal consulente Giuseppe Testa.

Tra qualificazioni e finale ci sarà infine spazio per il voto social. Dal 26 settembre al 18 ottobre, ogni giorno, sarà pubblicato per 24 ore un video dedicato a ciascun artista ammesso alla finale. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso like, condivisioni e commenti: i risultati contribuiranno all’assegnazione del Premio Social.

Alla riuscita tecnica della manifestazione contribuirà Albero Musicale, mentre Le stanze della musica realizzerà video destinati ai social per promuovere la cultura musicale tra i giovani. Snob Lab si occuperà invece della produzione e registrazione professionale di audio e video.

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