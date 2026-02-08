SARONNO – Vittoria netta per il Fbc Saronno che nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio, allo stadio Colombo Gianetti, supera con un secco 4-0 il Magenta nella gara valida per la ventitreesima giornata del girone A di Eccellenza. Riviviamo la gara nella fotogallery di Andrea Elli.

I biancocelesti sbloccano il match già al 9’ con Ruschena, bravo a deviare in rete un cross di Vassallo dalla destra. Il Magenta fatica a rendersi pericoloso e il Saronno chiude avanti la prima frazione. Nella ripresa arriva il raddoppio al 22’ st con Vassallo, al termine di un’azione avviata dal subentrato Cabezas e rifinita da Lofoco. Nel finale il Saronno dilaga: Ientile firma il tris con un tiro dalla distanza e nel recupero Raimondo cala il poker su assist di Mzoughi. Tre punti pesanti per il Fbc Saronno che sale in zona playoff.

Fbc Saronno-Magenta 4-0 (1-0)

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso (36’ st Alletto), Viganò (41’ st Manfron); Ientile (36’ st Raimondo), De Vincenzi, Mira, Ruschena; Serra (12’ st Cabezas), Candido (28’ st Mzoughi), Vassallo. A disposizione Foresti, Veronelli, Quaglio, Tibaldo. All. Tricarico.

MAGENTA (4-4-2): Tozzo; Baldaro (39’ st Moschei), Beretta, Piagni, Fasoli; Perini (39’ st Confalonieri), Vecchierelli (30’ st Mondoni), Dugo (7’ st Deda), Furlan; Romanini (7’ st De Milato), La Torre. A disposizione Macchi, Varano, Decio, Carugati. All. Ganz.

Marcatori: 9’ pt Ruschena (Sa), 21’ st Vassallo (Sa), 30’ st Ientile (Sa), 46’ Raimondo (Sa).

Parola al tecnico saronnese Danilo Tricarico.

L’intervista al tecnico ospite, Maurizio Ganz.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Risultati

23′ giornata. Sabato: Solbiatese-Arconatese 2-1; domenica: Arcellasco-Legnano 1-4, Caronnese-Mariano 0-2, Fbc Saronno-Magenta 4-0, Rhodense-Vigevano 1-1, Sestese-Sedriano 5-1, Vis Nova Giussano-Vergiatese 3-0, Ardor Lazzate-Besnatese 4-3, Altabrianza-Lentatese 0-2.

Classifica

Arconatese 53 punti, Solbiatese 41, Legnano 39, Caronnese e Fbc Saronno 38, Vergiatese 36, Rhodense 34, Magenta 33, Lentatese 32, Vis Nova Giussano e Mariano 29, Besnatese 27, Sedriano 26, Sestese 24, Altabrianza 23, Ardor Lazzate e Arcellasco 20, Vigevano 19.

08062026