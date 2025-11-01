SARONNO – Un pomeriggio di musica, travestimenti e divertimento al Palaghiaccio di via Piave, dove ieri, 31 ottobre, si è svolta la festa di Halloween sul ghiaccio, appuntamento aperto a famiglie e ragazzi per celebrare la ricorrenza in modo originale.
L’iniziativa, a ingresso gratuito con un piccolo contributo per il noleggio pattini, ha richiamato decine di bambini e genitori, molti dei quali si sono presentati con costumi e maschere a tema. Tra mostri, luci e musica, la pista si è trasformata in un colorato palcoscenico in movimento. Alla festa era presente anche l’assessora comunale alla cultura e politiche educative, Maria Cornelia Proserpio, che ha salutato i partecipanti e gli organizzatori, sottolineando il valore di iniziative che uniscono sport e socialità in un ambiente inclusivo.
Durante l’evento è stato attivo anche il Bar Bistrò Cls, che ha proposto merende e pancake per grandi e piccoli, oltre a un menù pizza su prenotazione.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
01112025
Lascia un commento