SARONNO – Un pomeriggio di musica, travestimenti e divertimento al Palaghiaccio di via Piave, dove ieri, 31 ottobre, si è svolta la festa di Halloween sul ghiaccio, appuntamento aperto a famiglie e ragazzi per celebrare la ricorrenza in modo originale.

L’iniziativa, a ingresso gratuito con un piccolo contributo per il noleggio pattini, ha richiamato decine di bambini e genitori, molti dei quali si sono presentati con costumi e maschere a tema. Tra mostri, luci e musica, la pista si è trasformata in un colorato palcoscenico in movimento. Alla festa era presente anche l’assessora comunale alla cultura e politiche educative, Maria Cornelia Proserpio, che ha salutato i partecipanti e gli organizzatori, sottolineando il valore di iniziative che uniscono sport e socialità in un ambiente inclusivo.

Durante l’evento è stato attivo anche il Bar Bistrò Cls, che ha proposto merende e pancake per grandi e piccoli, oltre a un menù pizza su prenotazione.

01112025