SARONNO – Si è svolta domenica 18 maggio, nella sede di via Marconi, una giornata speciale per il comitato della Croce Rossa Italiana di Saronno, che ha voluto condividere con tutta la cittadinanza un traguardo importante: l’arrivo di due nuovi mezzi operativi, pronti a rafforzare le attività quotidiane del gruppo.

L’evento, iniziato nel tardo pomeriggio, si è trasformato in un vero momento di incontro e riconoscimento, con tanti cittadini, amici e sostenitori presenti per applaudire i volontari. La serata si è conclusa con un rinfresco conviviale, offerto dagli stessi volontari: un modo semplice, ma autentico, per celebrare un altro passo avanti al servizio della comunità.

Il comitato Cri di Saronno è una presenza costante e preziosa sul territorio: dalle emergenze sanitarie agli aiuti domiciliari per persone fragili, dalle attività educative per i più piccoli fino al supporto psicologico e alla protezione civile. Una rete di servizi capillari che risponde a bisogni concreti, con passione e professionalità.

(foto dell’evento)

