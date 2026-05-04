SARONNO – Bandiere al vento e cori nel cuore della notte: la festa per lo scudetto dell’Inter ha acceso il centro con un lungo carosello nerazzurro tra vie e piazze. Le immagini della fotogallery di Armando Iannone raccontano una città che si è ritrovata subito dopo il triplice fischio arrivato da San Siro, quando la vittoria 2-0 sul Parma ha consegnato ai milanesi la certezza matematica del titolo.

Come da tradizione, i festeggiamenti si sono concentrati tra via Carcano e via San Giuseppe. Qui si sono radunati tifosi di tutte le età: famiglie, gruppi di amici e tanti giovani, tutti con sciarpe, magliette e bandiere nerazzurre. Non sono mancati i cori, ripetuti per lunghi minuti, e l’entusiasmo condiviso tra chi ha scelto di scendere in strada per celebrare insieme.

Accanto ai gruppi a piedi, si sono susseguiti i caroselli di auto che hanno attraversato il centro con clacson, bandiere dai finestrini e musica. Le vetture hanno percorso più volte le stesse strade, contribuendo a creare un clima di festa diffusa e partecipata con clacson suonati senza sosta.

Le celebrazioni erano iniziate già nei bar e nei locali, dove molti tifosi avevano seguito la partita. Poi, a risultato acquisito, il centro storico è diventato il punto di riferimento spontaneo per proseguire i festeggiamenti. In alcuni momenti si sono sentiti anche piccoli botti, segno ulteriore della festa.

La notte nerazzurra a Saronno si è così sviluppata tra cori, abbracci e bandiere, con una partecipazione ampia e trasversale, ben documentata dagli scatti che accompagnano questa fotogallery.

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