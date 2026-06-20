SARONNO – Una giornata all’insegna della gioia, della condivisione e della fantasia ha concluso l’anno scolastico della scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco, coinvolgendo entrambi i plessi in una grande festa dal titolo “La magia delle piccole cose”.

Protagonista dell’intero percorso educativo è stata la simpatica e misteriosa Strega Frugabella, personaggio fantastico che ha accompagnato i bambini durante tutto l’anno alla scoperta del valore del riciclo e del riuso. Attraverso giochi, laboratori e attività creative, i piccoli hanno imparato come materiali apparentemente inutili possano trasformarsi in oggetti sorprendenti, capaci di vivere una seconda vita all’insegna della fantasia e del rispetto per l’ambiente.

La festa finale, vissuta insieme alle famiglie, ha rappresentato un prezioso momento di incontro e condivisione, caratterizzato da una grande partecipazione e da un clima di reciproca stima e collaborazione tra insegnanti, genitori e bambini.

Tra giochi, canti, musica e tanta allegria, non è mancato il tradizionale picnic all’aperto, occasione per stare insieme in semplicità e rafforzare quel senso di comunità che da sempre contraddistingue la scuola. A rendere ancora più speciale la giornata sono stati i sorrisi dei bambini e la loro contagiosa voglia di stare insieme, in un’atmosfera serena e spensierata.

La manifestazione ha rappresentato il coronamento di un anno ricco di esperienze significative, dimostrando come anche dalle piccole cose possano nascere grandi emozioni e importanti insegnamenti. Perché, proprio come ha insegnato la Strega Frugabella, la vera magia si nasconde nelle cose semplici, nella creatività e nella capacità di guardare il mondo con gli occhi curiosi e meravigliati dei bambini.

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