SARONNO – Si è concluso con l’incontro di questa settimana il progetto lettura che la signora Fiorella Bianchi ha portato nella scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco di Saronno. Un progetto fatto di incontri speciali legati ad alcune occasioni particolari come il carnevale, la festa del papà e la festa della mamma, è culminato proprio in questi giorni per il saluto ai bambini grandi di 5 anni che si accingono ad affrontare il salto alla scuola primaria.

“Attraverso la lettura animata – commentano dalla scuola – e coinvolgente di alcuni testi specifici sul tema, Fiorella Bianchi ha utilizzato le storie per portare tranquillità e rassicurazione in questo delicato passaggio alle elementari, caricandolo di aspettative giocose e di nuovi incontri. Quello di Fiorella è stato senz’altro un percorso che ha avvicinato ancora di più i bambini al mondo dei libri, un mondo che già loro adorano.”

“Grazie Fiorella, ti aspettiamo l’anno prossimo per sognare ancora”, concludono.