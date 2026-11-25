SARONNO – Hanno scelto di non usare le parole, ma di affidare ai propri sguardi e ai propri disegni un messaggio contro la violenza sulle donne. Sono stati protagonisti questa mattina, mercoledì 25 novembre, in piazza San Francesco gli studenti delle classi terze della scuola media Bascapé, con un flash mob in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I ragazzi hanno esposto ai passanti i disegni e gli elaborati grafici realizzati durante le lezioni di arte con la docente Maria Tirico. Un percorso iniziato tra i banchi di scuola, dove gli studenti hanno avuto modo di riflettere sul tema della violenza di genere, traducendo pensieri ed emozioni in immagini.

Dalle aule alla piazza, dunque, per condividere con la città il risultato di questo lavoro. Accompagnati dalla docente, gli studenti hanno scelto il silenzio come forma di comunicazione, lasciando che fossero le loro opere a richiamare l’attenzione dei passanti sull’importanza del rispetto e della prevenzione della violenza.

L’iniziativa si inserisce nell’adesione dell’istituto al progetto del centro antiviolenza Rete Rosa di Saronno, a testimonianza dell’impegno della scuola nel fare rete con le realtà del territorio per promuovere la cultura del rispetto e della parità.

Un modo per rendere anche i più giovani protagonisti della sensibilizzazione della comunità cittadina, portando la riflessione sul significato del 25 novembre fuori dalle aule scolastiche.

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