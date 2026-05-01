SARONNO – Un cerchio silenzioso in piazza Libertà, cartelli al petto con le lettere che compongono la parola “Flotilla” e bandiere della pace e palestinesi: così mercoledì 30 aprile alle 18 molte persone persone si è ritrovata per un flash mob silenzioso.

L’iniziativa è stata organizzata dopo quanto accaduto al largo di Creta alle navi della flotilla. I promotori hanno ribadito la loro posizione: “Bloccare la flotilla è un atto di pirateria. Intervenga l’Onu”.

La manifestazione si è svolta in forma completamente silenziosa. I partecipanti si sono disposti in cerchio davanti alla chiesa, molti con cartelli e simboli. Presente uno striscione arcobaleno con richiami alla pace. Alcuni momenti sono stati dedicati alla lettura di brevi testi e messaggi, ascoltati in silenzio dai presenti. Tra i partecipanti anche cittadini di diverse età, con bandiere e segni di solidarietà.

L’obiettivo dichiarato è offrire uno spazio di riflessione condivisa e richiamare l’attenzione su una situazione internazionale ritenuta urgente. “Non possiamo restare indifferenti” è stato il messaggio rilanciato nel corso dell’iniziativa.

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