SARONNO – Nemmeno la pioggia della mattinata domenicale ha fermato i volontari che, domenica 15 marzo alle 10.45, si sono ritrovati in piazza Libertà per un flashmob silenzioso dedicato alla richiesta di pace e al cessate il fuoco nei conflitti in corso.

L’iniziativa ha portato nel cuore della città un momento di presenza civile aperto ai cittadini. I partecipanti si sono disposti nella piazza con cartelli appesi al collo che, uno accanto all’altro, componevano la scritta “cessate il fuoco”. Accanto alla composizione anche uno striscione con i colori della pace e il messaggio contro l’economia di guerra.

Il gesto è stato volutamente semplice e senza interventi al microfono. Il flashmob si è svolto interamente in silenzio, per sottolineare il carattere simbolico e riflessivo dell’iniziativa e per lasciare che fossero le parole composte dai cartelli e i simboli esposti a parlare ai passanti.

L’appuntamento nasce dalla volontà degli organizzatori di richiamare l’attenzione sulla guerra in corso e sulle sue conseguenze, considerate ancora lontane dalla fine. Secondo i promotori, il conflitto internazionale continua ad avere ricadute anche sui Paesi europei, compresa l’Italia, sia dal punto di vista economico sia sociale.

Nonostante il cielo grigio e la pioggia che ha caratterizzato la mattina, i volontari hanno deciso di non rinunciare all’iniziativa. La presenza in piazza è stata quindi un segnale concreto: il messaggio di pace, hanno spiegato i promotori, è stato più forte del maltempo.

Il flashmob si inserisce nel solco di precedenti iniziative di sensibilizzazione organizzate sul territorio per chiedere il cessate il fuoco e promuovere una riflessione pubblica sui conflitti e sulle loro conseguenze, coinvolgendo cittadini e associazioni in momenti di partecipazione civile nello spazio pubblico.

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