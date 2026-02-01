SARONNO – È stata inaugurata mercoledì 28 gennaio, nelle sale della rsa Focris di via Don Volpi a Saronno, la mostra con proiezioni “Emozioni di giochi-Culture through sport”, un percorso visivo e narrativo dedicato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, realizzato dalla Federazione internazionale cinema e televisione sportiva (Ficts) in collaborazione con Fondazione Fiera Milano e Commissione europea Rappresentanza a Milano.

All’inaugurazione hanno preso parte la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, Franco Ascani, presidente di Ficts. Il presidente di Coni Lombardia, Marco Riva. Il direttore generale di Focris Luigi Regalia, che ha fatto gli onori di casa. Erano presenti anche Annalisa Menga, comandante dei Carabinieri di Saronno, Massimiliano Piuri, presidente degli Ice Goblins Hockey Ghiaccio Saronno e Franco Marano, preside della scuola Prealpi di Saronno. Presente anche il fotografo saronnese Armando Iannone che, con la sua macchina fotografica, racconta il momento.

(foto di Armando Iannone)

