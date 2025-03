SARONNO – Un momento di festa e raccoglimento che ha visto una partecipazione straordinaria. Domenica mattina, il Centro islamico di Saronno ha accolto migliaia di fedeli per celebrare la fine del Ramadan con una doppia preghiera, organizzata per permettere a tutti di partecipare nel rispetto degli spazi e della viabilità cittadina.

L’appuntamento, molto atteso dalla comunità musulmana locale, si è svolto nel centro islamico di via Grieg. Per accogliere l’elevato numero di persone presenti, i responsabili hanno predisposto due momenti di preghiera consecutivi nella mattinata, garantendo così a tutti i fedeli la possibilità di vivere il momento conclusivo del mese di digiuno e preghiera.

Durante la celebrazione della fine del Ramadan, i fedeli hanno espresso profonda gratitudine per le parole dell’imam Najib Al Bared. Il suo intervento, in cui non è mancato un riferimento alla condivisione e all’integrazione, ha toccato i cuori dei presenti, rafforzando il senso di appartenenza e coesione sociale.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione della viabilità. Il grande afflusso di persone, infatti, avrebbe potuto creare disagi alla circolazione nel quartiere e nelle vie limitrofe. Per questo motivo, i volontari del Centro islamico si sono organizzati come parcheggiatori, indirizzando auto e fedeli e facilitando l’accesso alle aree di sosta senza interferire con il traffico cittadino.

L’iniziativa si è svolta in un clima sereno e ordinato, grazie anche alla collaborazione tra gli organizzatori e il comando della polizia locale, che ha monitorato la situazione per garantire la sicurezza e la tranquillità di residenti e partecipanti.

Una festa vissuta all’insegna della spiritualità e della condivisione, che ha permesso alla comunità musulmana di Saronno di ritrovarsi e salutare insieme la conclusione del Ramadan, nel rispetto del contesto urbano e con un occhio attento al buon vivere comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti