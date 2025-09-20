SARONNO – Il Santuario di Saronno si è riempito ieri sera per il primo giorno della novena dedicata alla Madonna che scioglie i nodi, una delle devozioni più sentite dalla comunità. In tanti hanno partecipato alla preghiera, portando con sé intenzioni e speranze da affidare a Maria.

Il momento centrale della serata è stato il testo del primo giorno della novena, una supplica rivolta a Santa Maria, invocata come madre che stende le mani misericordiose sui fedeli e che può sciogliere i “nodi” che appesantiscono la vita delle persone. Una preghiera intensa, che invita ciascuno a nominare nel proprio cuore la difficoltà da affidare a Maria, con la certezza di essere accolti e ascoltati.

Il programma continuerà ogni sera fino a sabato 27 settembre: alle 17.15 è prevista l’esposizione solenne della statua e la recita del rosario; alle 18 la celebrazione della messa con la supplica alla Madonna e la consegna dei propri “nodi” che saranno bruciati in un falò.

La tradizione della novena, molto seguita a Saronno, rappresenta un momento forte di fede e raccoglimento, che unisce la comunità nella preghiera e rinnova il legame con la figura di Maria, vista come madre pronta ad accogliere e sostenere i fedeli in ogni difficoltà.

