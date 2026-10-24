SARONNO – Una settimana dedicata alla fotografia, tra immagini capaci di raccontare storie, incontri con gli autori e percorsi visivi sospesi tra realtà e immaginazione. Dal 17 al 25 ottobre, la 21ª edizione del Saronno Fotofestival anima la città con mostre e appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi fotografici. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas) con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, in collaborazione con la Fondazione Casa di Marta e il Museo dell’Illustrazione, si è aperta sabato 17 ottobre alla Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2, con l’inaugurazione delle esposizioni e un appuntamento dedicato al fotografo Lorenzo Cicconi Massi.

Il festival ha preso il via sabato 17 ottobre alle 16 alla Sala Nevera, con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. Alle 17, nello stesso spazio, il pubblico ha potuto incontrare Lorenzo Cicconi Massi, protagonista di un appuntamento durante il quale sono state proiettate immagini che hanno ripercorso il suo percorso fotografico.

La Sala Nevera ospita fino al 25 ottobre la mostra Le donne volanti e altre storie, dedicata alle fotografie dell’autore. Le figure femminili, ritratte mentre sembrano librarsi in un paesaggio sospeso tra realtà e sogno, sono state al centro di un percorso visivo suggestivo, capace di accompagnare i visitatori in una dimensione in cui fotografia e immaginazione si sono intrecciate. L’esposizione è visitabile nei due fine settimana del festival. Le visite proseguono sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del Saronno Fotofestival, con gli stessi orari.

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