SARONNO – Il 21 febbraio nei quattro plessi scolastici dell’istituto comprensivo Ignoto Militi si è celebrata la giornata internazionale della Lingua madre. Questa giornata speciale è dedicata alla valorizzazione di tutte le lingue del mondo, inclusi i dialetti, che come afferma Riccardo Regis, professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino, su un noto fumetto in edizione speciale dedicata ai dialetti “sono un’espressione delle comunità locali, un patrimonio di culture e saperi da valorizzare per conoscere il passato e mantenere vive le nostre radici, e non dimenticare anche una certa tradizione letteraria”, sottolineando l’importanza della diversità linguistica e culturale.

Se il ruolo della famiglia e dei genitori è fondamentale per mantenere l’uso della lingua d’origine e favorire il bilinguismo, il ruolo della scuola è essenziale per riconoscere e valorizzare la diversità linguistica, dando piena dignità e valore alle diverse lingue parlate dai bambini e dai ragazzi. Le lingue offrono la capacità di apprendere, esplorare, immaginare, costruire la propria identità. Valorizzare anche a scuola la lingua del cuore contribuisce alla costruzione di un’identità integrata, ricca e aperta al mondo.

Attività svolte nei plessi Collodi, Militi, Rodari e Bascapè

Durante la giornata del 21 febbraio e nei giorni precedenti le funzioni strumentali intercultura ed il gruppo di lavoro hanno proposto una serie di attività creative e coinvolgenti volte a sensibilizzare gli alunni sull’importanza delle lingue e dei dialetti che sono state scelte e adattate in ogni classe dei vari plessi dalle colleghe e colleghi di classe.

Cortometraggi senza parole

Abbiamo proiettato cortometraggi privi di dialogo per stimolare la riflessione e promuovere l’empatia, accogliendo il silenzio come linguaggio universale. Questi film mettono in luce come l’accoglienza e la comprensione dell’altro possano avvenire attraverso gesti universali, senza bisogno di parole.

Radio del mondo

In classe gli alunni hanno avuto l’opportunità di ascoltare una varietà di lingue, viaggiando tra le radio da un continente all’altro. Questa attività ha permesso di apprezzare la musicalità e la diversità delle lingue parlate in tutto il mondo.

Principesse Disney nella lingua nativa

Per rendere l’esperienza più divertente, le canzoni delle principesse Disney sono state ascoltate nelle loro lingue originali, cogliendo l’importanza e la bellezza di ogni lingua nel contesto culturale di appartenenza.

Fiabe e storie tradotte in diverse lingue

Sono state lette fiabe e storie tradotte in diverse lingue e dialetti familiari. Questa attività ha permesso agli studenti di condividere e valorizzare le proprie radici linguistiche, promuovendo l’inclusione e il rispetto. I più grandi si sono cimentati a riscrivere i dialoghi nelle nuvolette dei fumetti presentati mantenendo lo stesso significato ma con una lingua/linguaggio diverso (arabo, russo, dialetto ecc.).

Letture di libri vari e fumetti

Sono state organizzate sessioni di lettura di vari libri, tra cui “Modu, un nuovo amico”, una storia che parla di integrazione e amicizia, per sensibilizzare i ragazzi su temi di accoglienza e apertura verso nuove culture. “Topolino” versione limitata dedicata ai dialetti.

Registrazioni di voci in lingua madre familiari

Le studentesse e gli studenti hanno registrato le voci dei propri familiari che parlano in diverse lingue o dialetti. Questo ha creato un legame affettivo e un senso di orgoglio per le proprie origini linguistiche.

Creazione di poster murali collaborativi

Infine, guidati dalle e dagli insegnanti, hanno collaborato alla creazione di poster murali che rappresentano la diversità linguistica e culturale della nostra comunità scolastica. Questi poster saranno esposti nei corridoi della scuola, come promemoria visivo dell’importanza di tutte le lingue.

La celebrazione della giornata internazionale della Lingua madre è stata un successo, promuovendo la consapevolezza e il rispetto per la diversità linguistica e incoraggiando gli studenti a essere cittadini del mondo inclusivi e aperti