SARONNO – Due giornate, lunedì 11 e lunedì 18 maggio, dedicate alla sicurezza stradale hanno coinvolto le classi quinte di tutte le scuole primarie di Saronno. Tra giochi, percorsi e prove pratiche, gli alunni hanno ripassato le regole del codice della strada e incontrato forze dell’ordine e associazioni del territorio per imparare a muoversi in sicurezza.

L’iniziativa è stata organizzata come momento conclusivo del percorso svolto durante i cinque anni della scuola primaria, con l’obiettivo di verificare il grado di apprendimento delle regole della circolazione e la capacità dei bambini di applicarle nella vita quotidiana.

Durante le giornate i ragazzi hanno partecipato ad attività ludiche e formative, dal gioco di memoria dedicato alle regole della strada al domino stradale per riconoscere e comprendere i cartelli. Non è mancato anche un momento teatrale: attraverso sketch e situazioni ironiche, gli attori hanno interpretato personaggi incapaci di rispettare le regole della strada, offrendo ai bambini l’occasione di riflettere sull’importanza dei comportamenti corretti.

Gli alunni hanno inoltre incontrato le forze dell’ordine impegnate quotidianamente sul territorio, con l’obiettivo di avvicinarsi con serenità al loro ruolo e comprendere l’importanza della loro presenza per la sicurezza di tutti.

La seconda giornata si è svolta al parco Salvo d’Acquisto, dove da anni è presente un campo di educazione stradale a misura di bambino. Qui gli studenti hanno potuto cimentarsi anche in attività pratiche dedicate alla bicicletta, imparando a cambiare una ruota e a controllare gli accessori grazie ai volontari di Pedale Saronnese, che hanno spiegato modalità e manovre utili per mantenere il mezzo in ordine e sicuro.

Una rappresentanza della Fiab ha invece illustrato ai ragazzi percorsi ciclabili, piste e sentieri già sperimentati sul territorio, mostrando come sia possibile muoversi in modo sicuro e sostenibile.

Ad ogni partecipante è stato consegnato un cartellino educativo con semplici disegni e indicazioni per imparare a rispettare le norme del codice della strada. Le schede hanno permesso ai bambini di approfondire temi pratici come la corretta posizione in sella, il comportamento agli incroci e i divieti da rispettare durante la circolazione.

Nel corso della mattinata gli studenti hanno affrontato anche un percorso guidato con il supporto degli agenti della Polizia locale e dei volontari della Protezione civile, che li hanno accompagnati lungo il tragitto educativo. Prima del rientro a scuola, le associazioni Apollis e Lions hanno offerto una merenda ai partecipanti, accompagnati dai nonni amici dell’Anc.

A conclusione dell’esperienza ogni alunno ha ricevuto un diploma di partecipazione, simbolo dell’impegno assunto a rispettare le regole della strada e a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, come previsto dall’articolo 140 del codice della strada.

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