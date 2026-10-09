SARONNO — Che cosa c’è dietro i comandi utilizzati per guidare un treno? Le Giornate Fai d’Autunno offriranno l’occasione di scoprirlo entrando in Spii, che sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, aprirà la propria sede al pubblico.

L’iniziativa permetterà di conoscere una realtà della storia industriale saronnese attraverso gli ambienti di lavoro e il racconto delle persone che vi operano. Il percorso toccherà Sala Expo, Ufficio Tecnico, Sala Prove e Produzione, accompagnando i visitatori dalla scoperta dei prodotti alle attività necessarie per progettarli, verificarli e realizzarli.

Le origini dell’azienda risalgono al 1947, quando Angelo Foiadelli avviò a Milano lo Studio Professionale Ingegneria Industriale. Saronno divenne poi il luogo in cui l’impresa sviluppò il proprio percorso produttivo. Dalla fine degli anni Ottanta, con Roberto Foiadelli, si consolidò la specializzazione nei componenti e nei sistemi di controllo per il settore ferroviario.

Oggi Spii sviluppa soluzioni che mettono in relazione le persone con la tecnologia: comandi, display e sistemi per le postazioni di guida dei treni. Dietro questi dispositivi ci sono attività di ingegneria, attenzione all’ergonomia e processi produttivi che durante la visita potranno essere raccontati anche a chi non ha una formazione tecnica.

L’apertura è un invito a guardare il patrimonio locale anche attraverso il lavoro: non soltanto gli edifici e gli oggetti del passato, ma le competenze che continuano a evolversi e a dare forma al presente. Le fotografie storiche di SPII mostrano questa continuità, collegando lo stabilimento delle origini alla realtà di oggi.

Le visite si svolgeranno nella sede di Saronno, con ingresso dalla reception di via Montoli 23. L’appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, dalle 10 alle 18, nell’ambito delle Giornate Fai d’Autunno con la Delegazione Fai del Seprio.

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