SARONNO – Quando la didattica incontra l’eccellenza del territorio, il risultato è una giornata all’insegna della passione e della competenza tecnica. Gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Prealpi Formazione sono stati i protagonisti assoluti di un’iniziativa interamente dedicata al gorgonzola, uno dei pilastri della cultura gastronomica lombarda.

L’evento, inserito nel piano formativo dell’anno scolastico 2025/2026, ha visto scendere in campo gli allievi delle classi seconda, terza, quarta e quinta. Non si è trattato di una semplice lezione, ma di una vera e propria gara culinaria in cui i ragazzi hanno dovuto interpretare il celebre erborinato mettendo alla prova creatività, tecnica e capacità di valorizzazione del prodotto.

A valutare l’operato degli aspiranti cuochi è stata una giuria di altissimo profilo, composta da: chef Luca Delbarba, chef Carlo Mazara, Marco Invernizzi, responsabile marketing di Igor Invernizzi.

I giudici non si sono limitati a dare voti, ma hanno offerto preziosi suggerimenti tecnici, condividendo la propria esperienza con i futuri professionisti della ristorazione.

Al termine di un confronto serrato, la classe terza si è aggiudicata il gradino più alto del podio. La giuria ha premiato la qualità delle preparazioni e la capacità degli studenti di interpretare il gorgonzola con una spiccata sensibilità gastronomica, dimostrando un eccellente spirito di squadra.

Il prof Carlo Mazara, che ha guidato gli studenti nell’attività, ha espresso profonda soddisfazione, sottolineando come la cucina richieda, oltre alla teoria, una grande capacità di gestire la pressione e un costante impegno professionale. Un entusiasmo condiviso anche dall’amministratrice dell’Istituto, Angela Strano, la quale ha ribadito l’importanza di una scuola capace di offrire confronti diretti con il mondo del lavoro, unendo la passione alla formazione pratica. Infine, il preside Franco Marano ha evidenziato come il dialogo con i professionisti del settore rappresenti un passaggio fondamentale per permettere agli studenti di maturare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, preparandoli ad affrontare le sfide reali del mercato della ristorazione

L’iniziativa conferma la missione dell’Istituto Prealpi: promuovere una didattica concreta che valorizzi il talento individuale e il legame con il territorio. Attraverso queste esperienze, la scuola continua a costruire basi solide per il futuro professionale dei propri studenti, preparandoli a diventare i nuovi ambasciatori della cucina italiana nel mondo.

(foto dell’evento)

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