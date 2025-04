SARONNO – Lo scorso lunedì 24 marzo, gli studenti del Politecnico di Milano iscritti al corso di Principi di conservazione degli edifici, dell’indirizzo di laurea triennale in Ingegneria edile e delle costruzioni, hanno partecipato ad una visita didattica al complesso di San Francesco a Saronno per apprendere le tecniche conservative applicate nel cantiere – aperto dal 17 ottobre 2016 al 14 gennaio 2017 – durante i restauri progettati. I lavori avevano già riscosso interesse ed erano stati finanziati sia dalla Fondazione Cariplo che dalla Regione Lombardia. Il sottotetto della chiesa è regolarmente visitabile e accompagnati dai volontari dell’associazione Cantastorie di Saronno.

La classe, gestita da Lorenzo Cantini, ha avuto la possibilità di accedere all’interno della chiesa e a diverse aree del sottotetto per vedere i lavori svolti e in particolare le strutture murarie e le capriate lignee del Cinquecento, con l’assistenza di Carlo Mariani, architetto e responsabile del progetto di restauro delle coperture e degli altri lotti d’intervento sull’edificio.

Inoltre, i presenti hanno potuto assistere ad alcune dimostrazioni pratiche sull’impiego di tecniche diagnostiche per lo studio delle strutture murarie e gli elementi lignei grazie a Riccardo De Ponti, dello studio Arch-Indagini di Inzago. I due esperti hanno rispettivamente illustrato gli interventi di restauro messi in opera nell’edificio, sottolineando le conoscenze maturate dalle attività svolte, e introdotto le modalità di controllo che si possono adottare per la verifica dello stato di conservazione delle diverse componenti architettoniche.