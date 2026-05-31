SARONNO – Il 26 maggio, alle 11, dall’Aviosuperficie “Leonardo da Vinci” di Vigevano è partito il progetto “Near Space” con il lancio di una sonda stratosferica, denominato Blast 2. Si tratta di un pallone sonda che raggiungerà i 35 km di altitudine per raccogliere dati atmosferici di eccezionale valore scientifico e per il test di tecnologie d’avanguardia per lo studio dei raggi cosmici. Un progetto scientifico ad altissimo valore, nato dalla collaborazione tra ricerca universitaria, industria aerospaziale e dalla passione degli studenti del liceo scientifico e liceo scientifico opzione scienze applicate dell’istituto Orsoline di Saronno e dei loro docenti.

Blast2 è un banco di prova reale per dispositivi di nuova generazione sviluppati dall’istituto Nazionale di Fisica nucleare – sezione di Roma, sotto la guida scientifica di Valerio Bocci e Francesco Iacoangeli della Sapienza di Roma.

All’interno della gondola viaggeranno rilevatori di raggi cosmici chiamati Ardusipm, progettati per essere a breve installati su nano-satelliti in orbita terrestre; prima di affrontare lo spazio, questi strumenti devono superare una prova cruciale in stratosfera, dove l’atmosfera si fa rarefatta e le condizioni simulano quasi il vuoto cosmico, permettendo di validarne affidabilità e prestazioni in ambiente reale.

A rendere questo progetto unico è il ruolo attivo di studentesse e studenti. Le classi quarte del liceo scientifico e del liceo scientifico opzione scienze applicate dell’istituto Orsoline di Saronno, guidate da Maria Antonia Tripodi, hanno affiancato ricercatori e ingegneri in un percorso interdisciplinare che ha unito fisica, ingegneria spaziale, meteorologia e tecnologia. Gli studenti accostandosi al lancio, non sono stati semplici osservatori, ma veri protagonisti e, studiando i principi di volo stratosferico, hanno analizzato i parametri di carico utile, simulato traiettorie e preparato la strumentazione, trasformando l’aula in un laboratorio di ricerca applicata e toccando con mano come la scienza diventa pratica.

Il lancio, regolarmente autorizzato dagli enti civili e militari con apposito Notam, è stato gestito dalla Abproject Space, azienda italiana leader nel settore dei voli stratosferici, con la supervisione tecnica di Antonino Brosio. L’Aviosuperficie “Leonardo da Vinci” di Vigevano gestita dall’associazione “Volo club vigevano” ha subito accolto e sposato l’iniziativa con grande entusiasmo, mettendo a disposizione il campo e i propri associati per garantire la riuscita dell’evento. La sonda riporterà a terra dati scientifici preziosi, immagini ad alta risoluzione e filmati inediti della Terra vista dal “confine” dello spazio, materiale che sarà poi elaborato e discusso direttamente in classe.

Il coordinatore delle attività educative e didattiche dei licei dell’istituto Orsoline di Saronno, Roberto Valsecchi, con entusiasmo dichiara che Blast2 è un ponte tra il banco di scuola e la stratosfera, tra la curiosità degli studenti e le frontiere della fisica moderna. È la prova che quando la didattica incontra la ricerca, quando l’entusiasmo dei giovani si intreccia con il rigore del metodo scientifico, il cielo non è più un limite, ma un laboratorio aperto.

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