SARONNO – Un Natale illuminato da musica, energia e profonda spiritualità: sabato 20 dicembre il teatro Giuditta Pasta di Saronno ha accolto il pubblico delle grandi occasioni per il concerto degli Spirit of New Orleans Gospel Choir, protagonisti di una serata intensa e coinvolgente che ha saputo scaldare il cuore e accompagnare la città nel clima delle feste.

Direttamente dal cuore della Louisiana, la formazione statunitense ha portato sul palco tutta l’autenticità del gospel afroamericano, con ritmi trascinanti, voci potenti e una straordinaria carica emotiva. Un concerto luminoso, capace di creare un legame immediato con il pubblico e di trasformare il teatro in un luogo di condivisione, fede e gioia collettiva.

L’ensemble, composto da 10-11 elementi, nasce dall’esperienza dei celebri Joyful Gospel Singers, attorno ai quali si riuniscono alcuni tra i migliori musicisti provenienti dalle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana. Una corale numerosa e spettacolare, che affonda le proprie radici nella più genuina tradizione della musica religiosa dei neri d’America, riuscendo a fondere tecnica vocale, interpretazione e coinvolgimento emotivo.

Durante la serata, l’esuberanza e il calore tipici della tradizione musicale della Louisiana sono esplosi in uno show di grande impatto artistico, capace di trasmettere un senso di gioiosa e fraterna unione tra gli artisti e il pubblico in sala. Un’esperienza musicale travolgente, che ha lasciato il segno e confermato il gospel come linguaggio universale di speranza e condivisione.

Le foto, realizzate da Edio Bison, raccontano i momenti più emozionanti del concerto: sguardi, gesti, voci e l’energia di una serata che ha trasformato la musica in autentica celebrazione natalizia.

(foto di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09