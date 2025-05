SARONNO – Si è conclusa sabato 10 maggio, con il concerto finale sul palco del teatro Giuditta Pasta, la quarta edizione del concorso internazionale lirico dedicato alla celebre soprano saronnese. Un evento atteso, che ha visto protagonisti giovani interpreti provenienti da tutto il mondo, accompagnati dalla prestigiosa Como Lake Symphony Orchestra, sotto gli occhi attenti del pubblico accorso numeroso.

Il percorso era cominciato martedì 7 maggio con una straordinaria rappresentazione de La Traviata di Giuseppe Verdi, interpretata dai concorrenti in gara. Le giornate successive sono state dedicate alle prove aperte al pubblico, che ha potuto apprezzare da vicino il talento, l’impegno e la preparazione dei giovani artisti.

A immortalare l’intera serata finale è stato il fotografo Armando Iannone, che ha saputo cogliere l’atmosfera intensa e carica di emozione vissuta sul palco e tra il pubblico. Le sue immagini raccontano la bellezza della musica, l’energia degli artisti e la solennità di un evento che ha saputo unire arte, talento e passione.

(foto di Armando Iannone)

