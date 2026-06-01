SARONNO – Il mese di Maggio nella chiesa di Sant’Antonio Abate è stato caratterizzato da una numerosa e sentita partecipazione agli incontri del Rosario del mercoledì sera.

Numerosi fedeli hanno preso parte ai momenti di preghiera comunitaria, segno di una devozione ancora viva e profondamente condivisa. Gli incontri di preghiera sono stati guidati da don Luca Rampini, dal diacono Massimo Tallarini e da suor Eliana Stucchi, che hanno accompagnato i fedeli nel cammino spirituale dedicato alla Beata Vergine Maria.

Particolarmente intensa e partecipata è stata la celebrazione della santa messa nella serata conclusiva di mercoledì 27 maggio, concelebrata da don Andrea Rabassini e da don Riccardo Bottan, che ha richiamato numerosi fedeli, riuniti sia all’interno della chiesa gremita sia nel giardino esterno, in un clima di profonda preghiera e forte partecipazione comunitaria.

Inoltre tutti gli incontri sono stati animati con il canto del coro della parrocchia Sacra Famiglia, che ha reso ancora più intensa e partecipata ogni serata. I volontari organizzatori desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con costanza e devozione, contribuendo a rendere questi tradizionali appuntamenti un significativo momento di comunità, condivisione e spiritualità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09