SARONNO – Un lungo sudario bianco portato a braccia, la musica di chitarra e cornamusa e tanti bambini con gli aquiloni e le bandiere palestinesi. Grande partecipazione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre, per il passaggio a Saronno del “Sudario per Gaza”, l’iniziativa promossa dalla rete 4 Passi di Pace.

Il momento più suggestivo è stato il passaggio del grande telo per le vie del centro. La partenza da piazza Libertà, poi corso Italia e le soste previste lungo il percorso, tra cui quella in piazza San Francesco. A sorreggere il Sudario decine di persone, mentre attorno si è raccolto un corteo numeroso e molto partecipato.

Sul telo, realizzato dal collettivo Carnia per la Pace, sono riportati 18.457 nomi di bambini e bambine palestinesi che, secondo i dati indicati dagli organizzatori, risultavano uccisi nella Striscia di Gaza fino a luglio 2025. “Non dimenticare un solo nome” è il messaggio scelto per accompagnare l’opera itinerante.

Ad accompagnare la camminata anche la musica, con chitarra e cornamusa, alternata ai momenti di silenzio e raccoglimento. A dare colore al corteo sono stati soprattutto bambini e ragazzi scout presenti con gli aquiloni decorati con i colori e le bandiere della Palestina.

Numerose anche le realtà della società civile saronnese che hanno aderito e partecipato all’iniziativa, tra cui Attac e Anpi. Tra i presenti anche l’assessore comunale Francesca Rufini e l’ex assessore Franco Casali.

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