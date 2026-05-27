SARONNO – Un grande successo di pubblico ha accompagnato l’evento di presentazione di “Pop Dance“, la splendida mostra fotografica di Edio Bison allestita all’interno della quarta stagione di Art Foyer. L’appuntamento, svoltosi negli spazi del teatro Giuditta Pasta di Saronno, ha registrato un vero e proprio pieno di presenze tra appassionati, cittadini e volti noti della comunità saronnese.

Con questa prestigiosa esposizione, si chiude ufficialmente la stagione espositiva di Art Foyer per quest’anno, in attesa della ripartenza della programmazione già fissata per il prossimo mese di settembre.

L’incontro è stato aperto dagli interventi del presidente dell’associazione culturale Helianto, Claudio Pagelli, e della curatrice Sabrina Romanò, che hanno introdotto al pubblico l’artista e il nucleo della sua ricerca fotografica incentrata sul movimento, sui corpi e sul linguaggio della danza contemporanea. All’evento è intervenuta anche la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, la quale nel suo discorso istituzionale ha voluto rimarcare e sottolineare il profondo valore e l’importanza dell’arte come elemento centrale per la crescita culturale del territorio.

Il momento centrale della serata è stato un suggestivo reading curato da Chiara Angaroni e Simone Giarratana. La performance è stata impreziosita da una bellissima novità che ha saputo incantare i presenti: i testi sono stati infatti accompagnati dalle coreografie inedite eseguite da tre ballerine della scuola di danza Danzarte di Saronno, capaci di creare un dialogo perfetto con le opere visive esposte nel foyer.

Un plauso speciale e un sentito ringraziamento per la riuscita della serata e dell’intera rassegna sono andati al teatro ospitante e allo sponsor Sezione Casa, il cui supporto è stato fondamentale. Tra la folla venuta a sostenere l’esposizione di Edio Bison non sono mancati diversi amici del fotografo e personalità molto conosciute in città, tra cui Mariassunta Miglino, Laura Succi ed Elio Fagioli, che hanno voluto celebrare insieme questo importante traguardo culturale per la città di Saronno.

(foto di Armando Iannone)

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