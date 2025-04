SARONNO – È stata inaugurata sabato 12 aprile, nella cornice della Sala Nevera di Casa Morandi, la mostra “Cenacoli – Da Andrea da Saronno a Andy Warhol“, curata da Antonio d’Avossa, critico e storico dell’arte di fama internazionale. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso, accorso per l’apertura ufficiale di questo affascinante percorso espositivo dedicato alla rappresentazione dell’ultima cena nella storia dell’arte, dalle sue origini rinascimentali fino alle più audaci interpretazioni contemporanee.

La mostra, realizzata in occasione dell’anno giubilare 2025, si sviluppa come un itinerario cittadino che coinvolge diversi spazi culturali di Saronno: la Sala Nevera, lo Spazio Art Café (viale Santuario, 11), il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove è esposto il prezioso cenacolo ligneo di Andrea da Saronno, e il Museo della Ceramica G. Gianetti, che ospita l’ultima cena di Ugo La Pietra.

L’iniziativa, promossa dal comune di Saronno con il sostegno di numerosi partner, resterà aperta al pubblico fino al 25 maggio. L’ingresso è gratuito, fatta eccezione per l’accesso al Museo Gianetti, dove è previsto un biglietto.

(foto dal profilo Facebook del comune di Saronno)

