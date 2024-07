SARONNO – La serata di giovedì 11 luglio ha visto il cortile di Casa Morandi gremito di persone per “Bloody Mary“, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Fuori Scena, con le musiche originali di Marco Castelli.

Lo spettacolo, nonostante abbia messo alla prova la compagnia (essendo stato portato in scena in un cortile, anziché in teatro), è risultato un ottimo successo. Fuori Scena ringrazia il meraviglioso pubblico che ha assistito alla performance e l’ufficio cultura del comune di Saronno.

(foto dalla pagina Facebook di Fuori Scena)

