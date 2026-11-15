SARONNO – Pettorine arancioni, sorrisi, sacchetti da riempire e scatoloni per raccogliere le donazioni. Sabato 14 novembre anche Saronno ha partecipato alla 30esima Giornata nazionale della colletta alimentare, l’iniziativa promossa dal Banco Alimentare per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà. Una giornata che ha visto volontari di tutte le età impegnati nei supermercati cittadini, tra incontri con i clienti e tanti piccoli gesti di generosità.

Sette i supermercati di Saronno coinvolti: Aldi di via Varese, Carrefour Market di piazza Libertà, Esselunga di via Novara, Eurospin di via Varese, Penny di via Sabotino, Tigros di via Miola e U2 di via Prealpi. Qui i volontari hanno accolto i clienti invitandoli a donare prodotti a lunga conservazione, come olio, riso, tonno, legumi e alimenti per la colazione.

La colletta alimentare, arrivata quest’anno alla 30esima edizione, è un appuntamento nazionale dedicato alla solidarietà. Il meccanismo è semplice: all’ingresso dei supermercati aderenti i volontari distribuiscono i sacchetti e invitano i clienti ad acquistare uno o più prodotti a lunga conservazione da donare all’uscita. Gli alimenti raccolti vengono poi recuperati, suddivisi e distribuiti attraverso la rete del Banco Alimentare alle organizzazioni che assistono persone e famiglie in difficoltà. Per questa edizione sono stati coinvolti in tutta Italia circa 12 mila supermercati e oltre 160 mila volontari. La rete del Banco Alimentare sostiene, attraverso più di 7.500 organizzazioni convenzionate, oltre 1,7 milioni di persone. Il tema scelto per il trentennale è “Gesti che costruiscono pace”.

Tra i protagonisti della giornata anche 138 studenti dell’istituto Gino Zappa, impegnati con sei classi in altrettanti supermercati tra Saronno, Uboldo e Caronno Pertusella, in collaborazione con il Banco di Solidarietà Stefano Marzorati. Un’esperienza di volontariato che ha portato i ragazzi a mettersi in gioco direttamente, affiancando gli altri volontari nella raccolta.

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