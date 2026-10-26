SARONNO – Una scena da presepe accanto ad una delle strade più trafficate di Saronno. Le pecore sono tornate nei prati lungo la Saronno-Monza, nella zona di Saronno Sud, riportando una scena contadina accanto a una delle principali strade di accesso alla città.

Il gregge occupa l’area verde tra la carreggiata e via Don Sturzo. Gli animali pascolano sparsi tra gli alberi, alcuni vicinissimi alla linea bianca che delimita la strada. Sullo sfondo c’è chi si ferma a osservarli: una piccola pausa nella quotidianità della periferia.

Il ritorno delle pecore in questa zona ha diversi precedenti. Quasi ogni anno il pastore bergamsco Gabriele torna nel Saronnese con un gregge con oltre mille animali vicino alla stazione di Saronno Sud, diventato una curiosità per pendolari e famiglie.

Questa volta sono è uno degli ultimi prati della zona a fare da cornice al gregge: un colpo d’occhio che riporta l’attenzione sugli spazi agricoli rimasti tra strade, collegamenti ferroviari e quartieri della città.

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